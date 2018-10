Am Samstag setzt sich in Tschechien der goldene Herbst fort. Nach der Auflösung örtlicher Frühnebel scheint überall die Sonne. Die Tageshöchsttemperaturen steigen auf Werte zwischen 19 und 23 Grad Celsius. In Höhen um 1000 Meter werden maximal 15 Grad Celsius erreicht.