Am Samstag ist es in Tschechien meist stark bewölkt. Zu Tagesbeginn kann im böhmischen Landesteil allerdings auch die Sonne durchkommen. In Mähren und Schlesien ist örtlich Regen möglich, die Schneefallgrenze steigt im Laufe des Tages von 500 auf 800 Meter. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 5 bis 9 Grad Celsius.