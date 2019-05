Am Samstag ist es in Tschechien meist stark bewölkt bis bedeckt, nur im Osten des Landes ist es zunächst noch heiter bis wolkig. Von Westen her setzen Regen und Schauer ein, vereinzelt kann es auch gewittern. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 16 bis 20 Grad Celsius, in Nord- und Westböhmen ist es kühler.