Am Samstag zieht von Westen her über Tschechien ein Regenband hinweg. Im böhmischen Landesteil ist es stark bewölkt mit örtlichem Regen oder Schauern. In Mähren und Schlesien beginnt der Tag meist heiter, und erst am Nachmittag kommt auch hier das Regenband an. Am Abend lassen von Nordwesten her die Niederschläge nach und die Wolken reißen auf. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 22 bis 27 Grad Celsius, in Mähren örtlich auch bis zu 33 Grad.