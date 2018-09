Am Samstag ist es in Tschechien meist stark bewölkt mit Regen oder Regenschauern, in Mähren und Schlesien auch vereinzelten Gewittern. Die Tageshöchsttemperaturen liegen im böhmischen Landesteil bei 17 bis 21 Grad Celsius, im Osten des Landes erreichen sie 22 bis 26 Grad Celsius.