Am Samstag ist es in Tschechien bewölkt bis bedeckt, vor allem in Mähren mit Schneefall. Örtlich kann sich Glatteis bilden. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei -3 bis +1 Grad Celsius, in Südwestböhmen bei +3 Grad Celsius. In Höhenlagen um 1000 Meter wird -1 Grad Celsius, im Böhmerwald und im Erzgebirge werden +2 Grad Celsius erreicht.