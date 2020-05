Das Wetter am Pfingstsonntag, dem 31. Mai 2020

Am Sonntag ist es in Tschechien überwiegend wolkig bis bedeckt, nur in Westböhmen am Morgen auch heiter. Im Tagesverlauf ziehen von Nordosten her Schauer- und Regenwolken auf, in der Nordwesthälfte Böhmens aber fallen nur wenig Niederschläge. Gegen Abend lassen die Niederschläge überall nach und die Wolkendecke reißt von Norden her auf. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 10 bis 14 Grad, in Böhmen sind aber auch bis zu 17 Grad Celsius möglich. Es weht ein mäßiger Wind aus Nordwest.