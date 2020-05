Das Wetter am Pfingstmontag, dem 1. Juni 2020

Am Montagmorgen ist es in Tschechien heiter bis nahezu wolkenlos. Im Tagesverlauf häuft sich die Bewölkung, gegen Abend wird es wieder heiter. Nur im Nordosten ist es vorübergehend bewölkt mit schwachen Schauern. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 18 bis 22 Grad, in Höhenlagen ab 1000 Meter schwanken die Höchstwerte um 13 Grad Celsius. Es weht ein mäßiger Wind aus Nordost.