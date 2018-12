Am Montag ist es in Tschechien überwiegend wolkig bis bedeckt, vereinzelt leichter Schneefall. Am Abend schneit es vor allem in Westböhmen, örtlich kann es auch zu gefrierendem Regen kommen. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei -2 bis +2 Grad Celsius. In Höhenlagen um 1000 Meter werden Höchstwerte um die -2 Grad Celsius erreicht. Es weht ein schwacher Wind aus unterschiedlichen Richtungen.