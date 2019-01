Am Montag ist es in Tschechien überwiegend wolkig. Vereinzelt Schneeschauer, vor allem in den Gebirgen. Im Ostteil des Landes ist es stark bewölkt. Hier schneit es örtlich, am Abend lassen die Niederschläge nach. Unterhalb von 400 Metern fallen sie als Schneeregen oder Regen. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 1 bis 5 Grad Celsius. Es weht ein mäßiger Südwestwind.