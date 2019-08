Am Montag ist es in Tschechien zunächst heiter bis wolkenlos. Im Tagesverlauf nimmt die Bewölkung von Westen her zu, es kommen kleinere bis größere Schauer auf, vor allem in den Gebirgen. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 24 bis 28 Grad Celsius. Es weht ein schwacher Wind aus Südwest bis West.