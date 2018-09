Am Montag ist es in Tschechien überwiegend heiter bis wolkenlos. Am späten Nachmittag und am Abend zieht von Nordwesten her etwas stärkere Bewölkung auf. Morgens vereinzelt Nebel. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 23 bis 27 Grad Celsius. Es weht ein schwacher Wind aus wechselnden Richtungen.