Am Montag ist es in Tschechien überwiegend heiter bis wolkenlos. Im Tagesverlauf wird es nur örtlich etwas bewölkter. Die Tageshöchsttemperaturen steigen auf 9 bis 13 Grad Celsius, in Böhmen kann es sogar bis zu 15 Grad warm werden. In Höhenlagen um 1000 Meter werden die Höchstwerte ebenfalls bis auf 9 Grad steigen. Es weht ein schwacher Wind aus wechselnden Richtungen.