Am Montag ist es in Tschechien überwiegend heiter bis wolkenlos. Zu Tagesbeginn aber vor allem in Südböhmen wolkig bis stark bewölkt. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 10 bis 14 Grad, in Südböhmen können aber auch 16 Grad Celsius erreicht werden. Es weht ein mäßiger Südostwind, der im Ostteil des Landes im Tagesverlauf noch böig wird.