Am Montag ist es in Tschechien bewölkt bis bedeckt, anfangs noch heiter. Im westlichen Teil des Landes vereinzelt Schneefall, in Höhenlagen unter 500 Meter Regen. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 0 bis 4 Grad Celsius, im Osten des Landes bei -4 bis 0 Grad.