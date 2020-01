Am Montag ist es in Tschechien bewölkt bis bedeckt, vereinzelt mit Schneeschauern. Im Tagesverlauf nimmt die Bewölkung örtlich ab, am Abend gibt es Nebel. Die Tageshöchsttemperaturen lieben bei 0 bis 4 Grad Celsius, in den Berglagen um 1000 Meter bei -2 Grad Celsius.