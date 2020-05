Das Wetter am Montag, dem 4. Mai 2020

Am Montag ist es in Tschechien zunächst heiter bis wolkig, im Tagesverlauf nimmt die Bewölkung von Westen her zu. Am Nachmittag schrittweise in Böhmen und später am Abend auch in Mähren und Mährisch-Schlesien zeitweise Regen oder Schauer, vereinzelt auch Gewitter. Gegen Abend lassen Bewölkung und Niederschläge in der Westhälfte Böhmens deutlich nach. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 15 bis 19 Grad, in Höhenlagen um 1000 Meter schwanken die Höchstwerte um 9 Grad Celsius. Es weht ein mäßiger Westwind, der am Nachmittag und Abend allmählich dreht und dann aus Nordwest beziehungsweise Nord kommt.