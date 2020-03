Am Montag ist es in Tschechien wechselhaft bewölkt. Besonders im Norden und Nordwesten kommt es zu Schauern mit leichtem Schneefall. Die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen 1 Grad und 5 Grad, in Lagen um die 1000 Meter erreichen Höchstwerte lediglich frostige -4 Grad Celsius. Es weht ein mäßiger Wind aus Nord bis Nordost, der gegen Abend abschwächt.