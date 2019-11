Am Montag ist es in Tschechien überwiegend wolkig bis bedeckt. Am Morgen örtlich Nebel und vereinzelt Sprühregen. Im Tagesverlauf wird es im Westteil des Landes zeitweise regnen. Die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen 7 Grad und 11 Grad Celsius. Es weht ein mäßiger Wind aus Südostwind bis Süd ist.