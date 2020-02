Am Montag ist es in Tschechien heiter bis wolkig. Im Tagesverlauf zieht der Himmel von Südwesten her zu, örtlich wird es regnen und in Höhenlagen über 8000 Meter schneien. Die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen 5 Grad und 9 Grad Celsius, in Lagen um die 1000 Meter werden Höchstwerte um den Gefrierpunkt erwartet. Es weht ein mäßiger Wind aus Nordwest bis West.