Am Montag ist es in Tschechien überwiegend wolkig bis bedeckt, nur im Süden und Südosten des Landes wird es örtlich aufheitern. Vereinzelt leichter Regen oder Sprühregen, der auch überfrieren kann. Die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen 2 Grad und 6 Grad Celsius, in Mähren werden aber nur Höchstwerte um ein Grad Plus erwartet.