Das Wetter am Montag, dem 11. Mai 2020

Am Montag ist es in Tschechien zunächst heiter bis leicht bewölkt, vereinzelt treten Morgennebel auf. Im Tagesverlauf ziehen von Westen her Regenwolken auf, örtlich wird es kräftig regnen, im Osten des Landes jedoch erst am Abend. In Höhenlagen über 500 Meter können die Niederschläge auch als Schneeregen oder Schnee fallen. Die Tageshöchsttemperaturen sind sehr unterschiedlich, sie variieren von 12 Grad bis zu 27 Grad Celsius im Osten. Ab Nachmittag wird es überall generell stark abkühlen. Auch der Wind trägt dazu bei. Zunächst weht er mäßig, ab Nachmittag kann er besonders bei Gewittern sehr stürmisch werden.