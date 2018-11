Das Wetter am Montag: bedeckt mit Nebel, Aufheiterungen, bis 15 Grad

Am Montag ist es in Tschechien überwiegend bedeckt, zu Tagesbeginn ist es örtlich auch neblig. Im weiteren Tagesverlauf kommt es in Böhmen sowie in den Gebirgen immer wieder zu Aufheiterungen, teilweise wird es auch wolkenlos. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 8 bis 12 Grad, in sonnigen Gebieten steigen sie auch auf 15 Grad Celsius. In Höhenlagen um 1000 Meter werden Höchstwerte um die 10 Grad, im Böhmerwald um 15 Grad Celsius erreicht. Es weht ein mäßiger Wind aus Südost, in der Westhälfte des Landes ist es nur ein schwacher Wind.