Am Montag ist es in Tschechien zunächst meist stark bewölkt mit örtlich Regen oder Schauern, die über 500 Meter in Schnee übergehen. Am Nachmittag lockern von Westen her die Wolken auf, Niederschläge sind dann vor allem noch in Ostmähren und Schlesien möglich. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 0 bis 5 Grad Celsius.