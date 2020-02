Am Montag ist es in Tschechien meist stark bewölkt oder bedeckt, mit Schauern in weiten Teilen des Landes. In Lagen ab 900 Metern Schneeregen oder Schnee, im Böhmerwald liegt die Schneefallgrenze bei 1100 Metern. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 7 bis 11 Grad Celsius.