In Tschechien ist es am Montag bewölkt, im östlichen Teil des Landes mit Regeschauern. Im Tagesverlauf klart es auf. Die Tageshöchsttemperaturen erreichen 16 bis 20 Grad Celsius, in Westböhmen 12 bis 16 Grad Celsius. In Lagen um 1000 Meter werden 10 Grad Celsius erreicht.