Das Wetter am Montag, 25. Mai

Am Montag ist es in Tschechien meist stark bewölkt oder bedeckt. In den meisten Teilen des Landes muss mit Schauern oder zeitweiligem Regen gerechnet werden. Zum Abend hin klingen die Niederschläge ab, und örtlich reißen auch die Wolken auf. Die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen 11 und 17 Grad Celsius.