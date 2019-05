Am Montag ist es in Tschechien wolkig, fast auf dem ganzen Gebiet mit Regenschauern, örtlich mit Gewittern. Die Tageshöchsttemperaturen zwischen 15 und 19 Grad Celsius, im Nordosten bis 21 Grad Celsius. In Lagen um 1000 Meter werden 11 Grad Celsius erreicht.