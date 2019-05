Am Montag ist es in Tschechien veränderlich bewölkt. Im böhmischen Landesteil kommt vor allem in der ersten Tageshälfte häufiger die Sonne durch, in Mähren und Schlesien ist es meist bedeckt mit zeitweiligem Regen. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 9 bis 13 Grad Celsius, im Nordosten des Landes ist es kühler.