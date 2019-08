Am Montag zieht von Westen her ein Regenband über Tschechien hinweg. In Nordwestböhmen startet der Tag bereits stark bewölkt, im restlichen Land zieht der Himmel im Laufe des Nachmittags zu. Dabei setzen Schauer oder Regen ein, vereinzelt sind auch Gewitter möglich. Die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen 18 Grad Celsius im Westen und 32 Grad Celsius im Osten des Landes.