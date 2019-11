Am Montag ist es in Tschechien meist hochnebelartig bewölkt, nur in den Bergen und vereinzelt auch in den Niederungen kommt die Sonne durch. Am Abend wird die Bewölkung dichter. Die Tageshöchsttemperaturen liegen unter der Nebeldecke bei 1 bis 5 Grad Celsius, ansonsten bei 5 bis 9 Grad Celsius.