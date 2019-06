Am Montag ist es in Tschechien am Morgen heiter, während des Tages wird es bewölkt sein mit Regenschauern und Gewittern. Im südöstlichen Teil Tschechiens ist mit starken Gewittern zu rechnen, die von Hageln und vom Wind von einer Stärke bis zu 90 km/h begleitet werden. Die Tageshöchsttemperaturen bewegen sich zwischen 32 und 37 Grad Celsius. Im Westen und Norden werden 30 Grad Celsius, in Lagen um 1000 Meter 29 Grad Celsius erreicht.