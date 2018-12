Das Wetter am Mittwoch: wolkig mit Schnee und Reif, bis 2 Grad

Am Mittwoch ist es in Tschechien überwiegend wolkig bis stark bewölkt. Örtlich, besonders im Osten und in den Gebirgen, wird es dagegen nahezu heiter sein. Am Morgen vereinzelt Reifbildung, in der Böhmisch-Mährischen Höhe wird es leicht schneien. Am Nachmittag nimmt die Bewölkung von Westen her zu und gegen Abend leichter Schneefall oder überfrierende Nässe. Die Tageshöchsttemperaturen erreichen -2 bis +2 Grad Celsius. In Lagen um 1000 Meter liegen die Höchstwerte bei -2 Grad Celsius. Es weht ein mäßiger Wind aus Südost bis Süd.