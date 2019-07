Das Wetter am Mittwoch: wolkig mit Schauern und Gewittern, bis 29 Grad

Am Mittwoch ist es in Tschechien heiter bis wolkig, vereinzelt treten Schauer oder Gewitter auf. Im Tagesverlauf nimmt die Bewölkung von Westen her zu. In großen Teilen des Landes kommt es dann zu kräftigen Schauern oder aber zu Gewittern mit Starkregen und Hagelschlag. Erst gegen Abend reißt der Himmel von Westböhmen her auf und es wird nahezu heiter. Die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen 25 und 29 Grad, in West- und Südwestböhmen allerdings nur bei 23 Grad Celsius. In Lagen um 1000 Meter werden maximal 20 Grad Celsius erreicht. Es weht ein schwacher Wind aus Nordwest, der bei Gewittern indes kräftig auffrischt.