Am Mittwoch ist es in Tschechien heiter bis wolkig, vereinzelt treten Schauer auf. In Ostmähren und Mährisch-Schlesien zunächst bedeckt, hier ist örtlich mit Regen oder Schauern zu rechnen. Am Morgen vereinzelt auch Nebel oder tiefhängende Bewölkung. Erst am Abend nimmt die Bewölkung ab und es wird nahezu wolkenlos. Die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen 19 und 23 Grad Celsius. Es weht ein schwacher Wind aus West bis Nordwest.