Am Mittwoch ist es in Tschechien überwiegend wolkig bis stark bewölkt. Gelegentlich regnet es leicht, in Höhenlagen ab 800 Meter dürften die schwachen Niederschläge in Schneeregen oder Schneefall übergehen. Am Nachmittag und Abend nimmt die Bewölkung ab, örtlich wird es sogar heiter. Die Tageshöchsttemperaturen erreichen 3 bis 7 Grad Celsius. In Lagen um 1000 Meter liegen die Höchstwerte um den Gefrierpunkt. Es weht ein mäßiger Wind aus West bis Südwest.