Am Mittwoch ist es in Tschechien überwiegend wolkig. erst gegen Abend nimmt die Bewölkung von Westen her ab. Die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen 7 und 11 Grad Celsius. In Lagen um 1000 Meter werden maximal 2 Grad Celsius erreicht. Es weht ein mäßiger Wind von West bis Nordwest.