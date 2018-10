Am Mittwoch ist es in Tschechien wechselhaft bewölkt. Vereinzelt treten Schauer auf, in den Bergen ist es größtenteils bedeckt mit Regenfällen. Gegen Abend lassen die Niederschläge nach. Die Tageshöchsttemperaturen erreichen 12 bis 16 Grad Celsius. In Lagen um 1000 Meter liegen die Höchstwerte bei 7 Grad Celsius. Es weht ein frischer Wind aus West bis Nordwest, der Windspitzen von 70 km/h erreichen kann. Gegen Abend wird der Wind schwächer.