Am Mittwoch ist es in Tschechien stark bewölkt, im Tagesverlauf ziehen von Osten her Regenwolken oder Schauer auf. In Böhmen fällt zu Tagesbeginn in Höhen über 1000 Meter Schnee. Die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen 7 und 11 Grad, im südwestlichen Teil Böhmens steigt das Thermometer allerdings nur auf 5 bis 8 Grad Celsius an. In Lagen um 1000 Meter werden maximal 3 Grad Celsius erreicht. Es weht ein frischer Wind aus Nord bis Nordwest, der erst gegen Abend nachlässt.