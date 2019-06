Am Mittwoch ist es in Tschechien sonnig heiter bis wolkenlos. Am Nachmittag nimmt die Bewölkung vorübergehend zu, in Möhren und Mährisch-Schlesien kommt es örtlich zu Schauern oder Gewittern. Die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen 26 und 30 Grad, in Böhmen teilweise sogar bei 32 Grad Celsius. In Lagen um 1000 Meter werden maximal 21 Grad Celsius erreicht. Es weht ein schwacher Wind aus unterschiedlichen Richtungen.