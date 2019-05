Das Wetter am Mittwoch: heiter, nur örtlich etwas Regen, bis 20 Grad

Am Mittwoch ist es in Tschechien heiter bis nahezu wolkenlos. In Böhmen wird die Bewölkung im Verlauf des Tages von Westen her zunehmen, in Mähren und in Mährisch-Schlesien wird dies erst gegen Abend der Fall sein. Im Westen Böhmens kann es örtlich auch etwas regnen. Die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen 16 und 20 Grad Celsius. In Lagen um 1000 Meter werden maximal 11 Grad erreicht, im Böhmerwald aber sind auch 14 Grad Celsius möglich. Es weht ein mäßiger Wind aus Süd bis Südost, der gegen Abend in Ostböhmen und in Mähren deutlich frischer wird.