In Tschechien ist es am Mittwoch heiter bis nahezu wolkenlos. Vorübergehend kommt es auch zu größerer Bewölkung, im Nordosten und in den Bergen sind auch Schauer möglich. Am Morgen örtlich Nebel oder tief hängende Bewölkung. Die Tageshöchsttemperaturen erreichen 22 bis 26 Grad Celsius. In Lagen um 1000 Meter liegen die Höchstwerte bei 17 Grad Celsius. Es weht ein schwacher Wind, in Mähren und Mährisch-Schlesien allerdings ist der dortige Nordwind im Tagesverlauf etwas stärker.