Am Mittwoch ist es in Tschechien heiter bis wolkig, zu Tagesbeginn in Böhmen sogar nahezu wolkenlos. Im Osten des Landes ist es tagsüber gelegentlich auch stark bewölkt, örtlich wird es etwas regnen. Die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen 13 und 17 Grad Celsius. In Lagen um 1000 Meter werden maximal 7 Grad Celsius erreicht. Es weht ein mäßiger Wind aus Nordost bis Ost, der gegen Abend schwächer wird.