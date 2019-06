Am Mittwoch ist es in Tschechien heiter bis leicht bewölkt, von Westen her aber ziehen im Tagesverlauf Schauer oder Gewitter auf. Die Tageshöchsttemperaturen steigen auf Werte zwischen 26 und 30 Grad Celsius. In Höhenlagen über 1000 Meter werden maximal um die 22 Grad Celsius erreicht. Es weht ein schwacher Wind aus unterschiedlichen Richtungen, der bei Gewitter vorübergehend auffrischt.