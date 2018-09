Am Mittwoch ist es in Tschechien heiter bis wolkig. Zu Tagesbeginn ist es in Mähren und Mährisch-Schlesien nahezu wolkenlos. Im Tagesverlauf aber kommt es besonders im Süden des Landes und in den Bergen vereinzelt zu Schauern oder Gewittern. Die Tageshöchsttemperaturen erreichen 24 bis 28 Grad Celsius. In Lagen um 1000 Meter liegen die Höchstwerte bei 19 Grad Celsius. Es weht ein schwacher Wind aus unterschiedlichen Richtungen.