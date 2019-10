Am Mittwoch ist es in Tschechien wolkig bis bedeckt. Nahezu im ganzen Land wird es gelegentlich regnen oder Schauer geben. Erst am Abend werden in Böhmen von Westen her die Niederschläge zurückgehen. Die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen 12 und 16 Grad Celsius. Es weht ein mäßiger Wind aus Südwest bis West.