Das Wetter am Mittwoch, dem 6. Mai 2020

Am Mittwoch ist es in Tschechien überwiegend wolkig bis bedeckt, nur in der Südwesthälfte Böhmens ist es anfangs noch heiter. In der Nordosthälfte dagegen gibt es Schauer oder Regen, in Höhenlagen über 800 Meter ist sogar leichter Schneefall möglich. Am Nachmittag und Abend nimmt die Bewölkung allmählich ab, bis der Himmel größtenteils aufklart. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 11 bis 15 Grad, in Höhenlagen um 1000 Meter schwanken die Höchstwerte um 5 Grad Celsius. Es weht ein frischer Nordwestwind, der zum Abend hin abschwächt.