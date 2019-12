Am Mittwoch ist es in Tschechien überwiegend heiter bis wolkenlos. Im Nordosten des Landes allerdings ist es zunächst wolkig bis bedeckt, hier wird es örtlich auch schneien. In Höhen unterhalb von 400 Metern fällt der Niederschlag als Schneeregen oder Regen. Die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen 1 und 5 Grad Celsius. Es weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus Süd bis Südost.