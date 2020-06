Das Wetter am Mittwoch, dem 3. Juni 2020

Am Mittwoch ist es in Tschechien zunächst heiter bis wolkig. Im Tagesverlauf nimmt die Bewölkung zu, in der Südwesthälfte des Landes kommt es örtlich zu Schauern oder auch Gewittern. Die Tageshöchsttemperaturen steigen auf 22 bis 26 Grad, im Nordosten aber lediglich auf bis zu 19 Grad Celsius. In Höhenlagen ab 1000 Meter schwanken die Höchstwerte um 12 Grad Celsius, nur im Erzgebirge und im Böhmerwald wird es etwas wärmer. Es weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus Nordwest bis Nord.