Am Mittwoch ist es in Tschechien heiter bis wolkig, vereinzelt treten Schauer auf, vornehmlich im östlichen Landesteil. Am Abend wird die Bewölkung von Nordwesten her zunehmen. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 18 bis 22 Grad, in Höhenlagen um 1000 Meter schwanken die Höchstwerte um 13 Grad Celsius. Es weht ein mäßiger Wind aus Nord bis Nordwest.